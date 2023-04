E' terminata in questo istante la sfida di campionato tra, con i bianconeri che non riescono ad uscire dal Mapei con dei punti in tasca che, sarebbero potuti diventare fondamentali per la corsa Champions. Corsa che inevitabilmente subisce una brusca frenata, in virtù dell'1-0 maturato allo scadere dei 90 minuti in favore della squadra allenata da Dionisi, la quale ha trovato il gol vittoria grazie al subentrato Defrel.- Gara che è stata combattuta per tutta la prima frazione di gioco, dove non sono accadute cose particolarmente emozionanti, eccezion fatta per una conclusioone di Bajrami, terminata di poco alta. Ma è nella ripresa che la musica ha iniziato a cambiare e con un Sassuolo che ha cominciato a prendere coraggio, provocando un paio di occasioni pericolosissime e sventate entrambe da il solito superlativo Mattia Perin. L'ex portiere del Genoa non ha potuto nulla però sulla conclusione di Defrel, servito involontariamente da Fagioli che, si è rivelato al tempo stesso il peggiore in campo dei suoi. Da li in poi la Juve proverà a riprenderla, prima con un colpo di testa di Rabiot, salvato clamorosamente da una parata da cineteca di Consigli e poi con un conclusione ravvicinata di Di Maria, che a tu per tu con l'estremo difensore avversario è riuscito a calciare incredibilmente alto. Finisce con la vittoria degli emiliani dunque, e con la Juve che