Una Juve per l'ambiente. E' quanto si apprende dal comunicato apparso oggi sul sito ufficiale bianconero, che ha spiegato: ​"Juventus è la prima società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports for Climate Action Framework. FIFA, UEFA e CIO (Comitato Olimpico Internazionale) sono già firmatari insieme a molte altre realtà sportive di tutto il mondo.



L'UNFCCC Sports for Climate Action Framework riunisce la comunità sportiva a livello globale nella lotta contro i cambiamenti climatici, sostenendola nel raggiungimento degli obiettivi di cambiamento climatico globale in linea con l'Accordo di Parigi".