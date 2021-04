Da Juventus.com



Juventus è consapevole delle responsabilità e dell’influenza delle proprie azioni sull’ambiente e pertanto si è presa l’impegno di ridurre quanto più possibile il proprio impatto ambientale.



Come precursori nel mondo del calcio, negli ultimi otto anni il Club ha già ridotto la propria impronta ambientale e questo impegno, insieme ad un reporting trasparente, è confermato anche per i prossimi anni.



A Settembre 2020 il Club ha aderito a due importanti accordi delle Nazioni Unite riguardanti la lotta al cambiamento climatico. Infatti Juventus è stata la prima società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports for Climate Action Framework oltre che la prima società calcistica italiana ad aderire all'iniziativa "Climate Neutral Now".



In questo contesto, ci siamo impegnati a migliorare e rendere pubblica la carbon footprint del Club. Nel concreto, il percorso prevede una sempre maggior precisione nel quantificare le fonti di emissioni (soprattutto per le emissioni Scope 3), pianificare una riduzione dell’impatto ove possibile e prevedere una compensazione per la rimanente parte.



A partire dalla scorsa stagione pubblichiamo la nostra carbon footprint (Scope 1 & Scope 2) redatta secondo gli standard del GHG Protocol e i cui dati vengono sottoposti a revisione limitata di terza parte.



Oggi annunciamo il raggiungimento di un completo azzeramento di queste emissioni tramite l’acquisto di CERs dalla Carbon Offset Platform delle Nazioni Unite e confermiamo questo impegno anche per i prossimi anni. Le CERs certificate dall'ONU sono crediti di carbonio generati da progetti rispettosi del clima verificati dall'ONU, secondo regole approvate a livello intergovernativo, e con supervisione internazionale, fornendo un alto livello di credibilità al regime di compensazione.



Inoltre, da questa stagione è iniziata la nostra collaborazione con One Tree Planted grazie alla quale stiamo piantando 200 alberi per ogni gol segnato dalla Prima Squadra Maschile. Un impegno che prosegue, e che finora ha permesso di raggiungere questo risultato.