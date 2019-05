di Nicola Balice

Migliorare questa squadra non è facile. Lo ha detto più volte la Juve per bocca dei suoi dirigenti. Però la Juve dovrà provarci, però la Juve dovrà cambiare la rosa. E non soltanto in base alle esigenze tecniche del prossimo allenatore. Ma anche e soprattutto per esigenze di bilancio. Per ogni giocatore in arrivo, uno partirà. Per ogni grande investimento in uscita, ci dovrà essere una cifra simile in entrata e questa volta il totale dovrà far quadrare i conti. Non sarà semplice: pronti via, la Juve dovrà rimpiazzare due buchi in rosa (Barzagli e Caceres) che porteranno zero euro in cassa, così come le possibili partenze di Khedira o Mandzukic influirebbero più sul monte ingaggi, fattore comunque da non sottovalutare. Intanto super colpo (a zero) Ramsey non basterà per evitare cessioni importanti, almeno due sono in programma per fare in modo che sul mercato si possa continuare a spendere per i giocatori giusti. Almeno due big in uscita, quindi. Ma chi?



IN PARTENZA – I principali indiziati rispondono al nome di Miralem Pjanic, Joao Cancelo e Paulo Dybala: sono loro i titolari per i quali la Juve può chiedere (abbondantemente) più di 60 milioni, sono loro i giocatori che possono fare la differenza nelle casse. Il più ambito resta il bosniaco, al di là del post nostalgico su Instagram di ieri, per Pjanic c'è la coda e anche una promessa di cessione concordata al momento dell'ultimo rinnovo di contratto nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta: almeno 80 milioni, il telefono di Ramadani è inscandescente. Il fattore Allegri avrebbe sicuramente spinto via Cancelo e Dybala, ora la storia può cambiare, forse. L'esterno portoghese piace tanto, soprattutto ai due club di Manchester, il suo agente Jorge Mendes non perde tempo ed è pronto a presentare offerte da oltre 60 milioni con annessa immediata plusvalenza per la Juve. Quello della Joya è sempre un caso aperto, la Juve su di lui ha investito tanto, in particolare Pavel Nedved non vorrebbe venderlo, per lui sì molto dipenderà dal prossimo allenatore e dalla capacità di convincere la Juve con argomenti a tre cifre.



GLI ALTRI – Un po' meno potrebbero fruttare le cessioni di Alex Sandro e Douglas Costa, il cui futuro è tutto da scrivere, così come delle valutazioni che in questi anni sono oscillate in maniera schizofrenica e direttamente proporzionale alle loro prestazioni. Senza dimenticare cessioni apparentemente marginali ma che possono fare la differenza: nell'altro mercato bisogna tenere d'occhio i profili di Rogerio e Orsolini, tra le seconde linee sono Perin e Kean che potrebbero trasformarsi in ricche plusvalenze immediate. C'è una Juve che comprerà, tanto. C'è una Juve che per continuare a migliorarsi, però, dovrà anche vendere. Se non tanto, sicuramente bene.



