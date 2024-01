Lazar Samardzic si avvicina a grandi passi al Napoli, che presto potrebbe trovare l'accordo definitivo sia con l'Udinese che con l'entourage del giocatore. La Juve quindi vedrebbe sfumare uno degli obiettivi per il centrocampo. Sempre in casa Udinese però, occhio a Lovric, un ritorno di fiamma per la Juve visto che già si era interessata al giocatore. Lovric non ha avuto un brillante inizio di stagione dopo l'ottima annata 2022/2023 anche se da quando è arrivato il nuovo allenatore, Cioffi, le sue prestazioni sono cresciute. Tra i profili che la Juve studia per il rinforzo a centrocampo, secondo quanto riferisce Tuttosport, c'è anche lui.