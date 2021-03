10









La sensazione è che la Juventus sia arrivata alla fine di un ciclo, come ha ammesso anche Giorgio Chiellini qualche mese fa. L'eliminazione contro il Porto negli ottavi di Champions è il punto più basso di una stagione nella quale si sta rimettendo tutto in discussione. Anche il futuro di Cristiano Ronaldo, che con i bianconeri ha un contratto in scadenza nel 2022 ma che dopo l'ultimo flop europeo potrebbe pensare di anticipare il suo addio a Torino. Sicuramente in questo momento non si sta parlando di un rinnovo del portoghese, ma la società vuole comunque dare continuità a quello che è stato il grande colpo degli ultimi anni e sta già studiando diverse piste per il post Ronaldo. L'obiettivo è trovare un altro top player che possa diventare giocatore-simbolo e uomo immagine della Juve per i prossimi anni.



