La Juventus potrebbe sbarcare presto su Tik Tok e Twitch, due nuovi social network, grande punto di riferimento per i giovani. "​Non possiamo prescindere dal presidio di realtà digitali in sviluppo", ​ha detto Giorgio Ricci, responsabile dell’area Ricavi della Juve dopo la presentazione del nuovo sito della società. Possibile quindi, secondo La Gazzetta dello Sport, che i bianconeri sbarchino anche su due nuovi social, realtà importanti per i giovani tramite cui si possono intercettare i gusti e il gradimento di un pubblico tutto nuovo.