Quella di oggi è stata una giornata ricca di emozioni in tutto il mondo Juve che, ha potuto riabbracciare il vecchio quartier generale di Villar Perosa. Ma oltre a quello che è accaduto in campo tra le due squadre bianconere, a fare notizia è stata anche l'improvvisa accelerata di Madama nella trattativa che porterà Filipall'ombra della Mole.di euro che, la Vecchia Signora verserà nelle casse dell'Eontrach Francoforte. Dunque, sembra procedere a vele spiegate il piano di mercato messo in atto dai dirigenti della Continassa che, in queste ore sarebbero seriamente ripiombati su una 'vecchia fiamma'.- Il riferimento va all'attaccante dell'Atalanta Luis, sempre più deciso a lasciare Bergamo per intraprendere un nuovo percorso altrove. Il colombiano era stato già messo sotto osservazione nelle settimane precedenti, per poi essere momentaneamente accantonato da Cherubini &Co, i quali sembrano aver avuto dei ripensamenti a riguardo. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, la Juve avrebbe nuovamente avviato i contatti con l'entourage del giocatore, sperando didalla Dea, la quale valuta l'ex Udinese circadi euro. Un pò troppi per i bianconeri, desiderosi di ottenere uno sconto per poter affondare il piede sull'acceleratore e annunciare la fumata bianca, o meglio: 'bianconera'.