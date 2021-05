La Juventus sta pensando seriamente di lasciar partire Alex Sandro in estate. L'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione è considerato eccessivo per le casse bianconere e il fatto di aver ammortizzato completamente il costo del cartellino potrebbe convincere la dirigenza a trovargli una sistemazione per mettere a bilancio una plusvalenza piena. La squadra più interessata al brasiliano è il Chelsea di Thomas Turchel, che l'aveva già cercato ai tempi del Psg.