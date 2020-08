Alessandro Florenzi è un'idea della Juventus che cerca rinforzi sulle fasce. Il terzino è in uscita dalla Roma dov'è tornato dopo il prestito in Spagna al Valencia. Paulo Fonseca gli preferisce Bruno Peres e il giocatore è pronto a rifare subito le valigie. Idea Juve ma grande concorrenza, Everton su tutte: Carlo Ancelotti infatti ha chiesto alla dirigenza dei Toffees di fare un'offerta per il terzino giallorosso, che preferirebbe giocare all'estero per non dover affrontare la Roma da avversario.