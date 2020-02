Inizia la fase decisiva della stagione.campionato, Coppa Italia e Champions League ma in questi ultimi tre mesi stagionali non ci si giocano solo i trofei ma pure la permanenza in bianconero. Il primo è ovviamente Maurizio Sarri che finendo la stagione a mani vuote lascerebbe quasi certamente il club, come anticipato da Gigi Buffon . Tra i calciatori occhi puntati suche al contrario dei suoi compagni di squadra vorrebbe comunque lasciare la Juve al termine della stagione per trovare una squadra dove possa giocare con più continuità.