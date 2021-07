L'obiettivo della Juventus non è quello di tenere, ma di non fare una minusvalenza in caso di cessione. Per questo, chi vuole prendere l'attaccante portoghese dovrà pagarlo almeno 28,8 milioni di euro per permettere ai bianconeri di non mettere un meno a bilancio. I club in corsa sono Psg e Manchester United, col quale potrebbe aprirsi un clamoroso scambio con Pogba. Più fredda la pista Real Madrid, concentrato su Kylian Mbappé.