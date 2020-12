2









In ognuna delle 14 partite che ha giocato quest'anno, Alvaro Morata ha sempre fatto gol o assist. Decisivo ogni volta che scende in campo. Per questo la Juventus sta già pensando al riscatto dell'attaccante spagnolo, tornato a Torino in estate dall'Atletico Madrid: Morata è arrivato in prestito oneroso per 10 milioni con un diritto di riscatto fissato a 45 e la possibilità di rinnovare il prestito per un'altra stagione versando altri 10 milioni nelle casse dei Colchoneros, con il diritto di riscatto alla fine della stagione 2021/22 che in quel caso scenderebbe a 35 milioni. L'intenzione della Juve è comunque quella di riscattarlo alla fine di questa stagione, investendo 45 milioni per il suo nuovo bomber.