Il processo di rinnovamento e ringiovanimento intrapreso dalla Juventus con gli arrivi Vlahovic, Zakaria e - in prospettiva - Gatti, è soltanto iniziato. I bianconeri pensano già al mercato di gennaio e uno dei reparti in cui interverranno è quello difensivo, nello specifico sulla fascia sinistra. Alex Sandro, in scadenza nel 2023, è tra i cedibili. Ecco perché i bianconeri stanno già cercando il suo erede. Ecco i possibili nomi, secondo Calciomercato.com. I NOMI - La prima pista porta ad Andrea Cambiaso, classe 2000 e rivelazione del Genoa. L'esterno mancini piace molto alla Continassa e i contatti con il suo entourage sono già stati avviati: per lui, al momento l'obiettivo numero uno, il Genoa chiede tra i 10 e i 12 milioni. Un'alternativa è Destiny Udogie, 19enne che tanto bene sta facendo all'Udinese: per lui 18 presenze in stagione, il suo cartellino è del Verona. Ma ora su di lui c'è anche la Juve. Che per il ruolo di esterno sinistro guarda anche all'estero e precisamente in Olanda: Owen Wijndal, 22 anni, dell'Az Alkmaar, che ha già collezionato 11 presenze con la nazionale olandese. Il suo procuratore è Raiola: se l'affare Cambiaso dovesse complicarsi, la Juve potrebbe virare su di lui.