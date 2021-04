Tra gli allenatori accostati alla Juventus per la prossima stagione in caso di addio di Andrea Pirlo c'è anche quello di Zinedine Zidane. L'allenatore del Real Madrid ha fatto il punto sul suo futuro in conferenza stampa: "No, in questo momento non sto pensando a cosa succederà. Ma non si sa mai. Io so che per adesso sono qui e lotterò fino all'ultimo giorno. Siete sempre gli stessi a farmi queste domande, ma non cambierà nulla. Non so cosa succederà tra tre mesi o un anno, oggi sono qui e domani giocheremo una partita".