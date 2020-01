Non solo Kulusevski, perché nelle ultime settimane la Juventus ha pensato anche a riportare in bianconero Arturo Vidal. Il cileno però è la priorità dell'Inter di Antonio Conte che ha già strappato il sì del giocatore. Adesso bisogna trovare l'intesa con il Barcellona che non è convintissimo di lasciar partire il giocatore.