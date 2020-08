2









La Juventus è pronta a rifarsi le fasce, per consegnare ad Andrea Pirlo una squadra con nuovi terzini. A sinistra, in particolare, nei prossimi mesi può esserci lo switch tra Alex Sandro e Robin Gosens: l'esterno dell'Atalanta è il primo obiettivo in quella zona del campo e di fronte all'offerta giusta i bianconeri potrebbero salutare definitivamente il brasiliano. Come vice, sempre a sinistra, si valuta Luca Pellegrini rientrato dal prestito al Cagliari. Sulla destra, invece, piace Sergino Dest dell'Ajax.