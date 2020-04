Tonali, Pogba ma non solo. Nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo c'è anche il classe '97 della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Nonostante le parole di Commisso che vuole tenerlo in viola, secondo Tuttosport il piano di Paratici per arrivare all'ex giocatore di Bari e Cremonese sarebbe quello di proporre in cambio Ronaldo Mandragora dopo averlo preso dall'Udinese attraverso la recompra. I bianconeri quindi contano di riprendere Mandragora per inserirlo o in questo affare o in uno scambio con la Roma per arrivare a Bryan Cristante.