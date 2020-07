Tra i ruoli nei quali deve rinforzarsi la Juve in vista della prossima stagione, c'è anche l'attacco. In particolare sulla fascia destra, dove oltre all'arrivo di Kulusevski - che può fare anche la mezz'ala - serve un altro esterno che possa sostituire uno tra Douglas Costa e Bernardeschi in uscita. Uno dei profili che piace alla società è quello del turco Cengiz Under, che la Roma potrebbe vendere per fare cassa e sistemare il bilancio. A riportarlo è Il Tempo, secondo il quale la Juve ha fatto un sondaggio per il classe '97, sul quale il Napoli è in netto vantaggio.