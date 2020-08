Tra i punti deboli della Juventus di quest'anno c'è stata la difesa. Dopo il tentativo a vuoto per Andrea Barzagli che ha declinato la proposta dell'ex compagno, in corsa restano Angelo Gregucci, ex vice di Mancini al Manchester City, all'Inter, allo Zenit e in Nazionale, e ora sulla panchina dell'Alessandria, e Aurelio Andreazzoli, esonerato da Preziosi ma ancora sotto contratto col Genoa. Il casting continua, Pirlo vuole migliorare la difesa. E cerca l'uomo giusto per farlo.