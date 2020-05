potrebbe tornare alla Juventus. E' un'idea che la dirigenza bianconera sta tenendo in piedi, con la possibilità di sfruttare un gentlemen agreement concordato col Bologna dopo la cessione dell'attaccante. I rossoblù però non hanno nessuna intenzione di svendere il classe '97, lo hanno detto chiaro e tondo i dirigenti in una recente intervista a Sky. Nessuna necessità di vendere, il Bologna prova a resistere alla corte della Juve per Orsolini.