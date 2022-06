Il calciomercato è anche questione di tempo, fattore che può determinare in un senso o nell'altro le trattative. Tempo è quello che ha chiesto Di Maria alla Juventus prima di rispondere all'offerta bianconera, ma anche quello che manca alla Juve che - dunque - valuta tutte le alternative. Come riporta Calciomercato.com, un talento di prospettiva sul quale in principio i bianconeri ragionavano senza fretta, ma per il quale ora potrebbero anticipare i tempi, è Mykhaylo Mudryk. Il gioiello ucraino dello Shakhtar Donetsk sta cercando, come molti suoi colleghi, la soluzione migliore per lasciare un contesto colpito dalla tragedia della guerra, evento incontrollabile che costringe lo Shakhtar a vendere i propri giocatori a cifre gioco forza più basse del solito, pur senza svenderli.



L'INVESTIMENTO - Mudryk è un esterno d'attacco classe 2001, un destro che ama partire abitualmente da sinistra e che è stato "promosso" dallo scouting bianconero per le sue caratteristiche. Per lui la Juventus - riferisce ancora Calciomercato.com - sarebbe pronta a investire circa 10 milioni. Certo, è in corso anche una riflessione sulla sua assenza di esperienza e su quanto possa essere pronto a un contesto come quello italiano e internazionale. Ma su di lui c'è anche la "benedizione di Paolo Bianco, che lo ha conosciuto in Ucraina durante la sua esperienza nello staff di De Zerbi e che ora si appresta a diventare collaboratore tecnico di Allegri. Insomma, molte strade portano a Mudryk, talento piace e intriga sempre di più la Juventus.