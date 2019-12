La Juve vuole prendere al meno un terzino a gennaio per rinforzare le fasce. Tra i profili che piacciono alla dirigenza bianconera c'è quello di Thomas Meunier, in scadenza di contratto col Psg. Il giocatore potrebbe partire già a gennaio, e per questo, secondo la stampa spagnola, Leonardo starebbe pensando al terzino destro del Leicester Ricardo Pereira come eventuale sostituito di Meunier.