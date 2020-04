Tra i ruoli da rinforzare per la prossima stagione, la Juventus deve mettere mano al centrocampo: l'obiettivo numero uno è Paul Pogba, l'alternativa Milinkovic Savic della Lazio. In Inghilterra già da tempo stanno accostando ai bianconeri il nome di N'Golo Kanté, il centrocampista del Chelsea al quale la Juve starebbe pensando per giugno. L'ipotesi però è complicata, perché i Blues vogliono 80/85 milioni di euro per il centrocampista francese, e a quelle cifre difficilmente la Juve farà un tentativo. Il nome di Kanté circola in orbita Juve, ma ad oggi le priorità sono altre.