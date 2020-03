Harry Kane è uno dei quattro nomi da urlo per l'attacco della Juve del futuro. La dirigenza vuole affiancare a Ronaldo un giocatore che sia in grado di aprirgli gli spazi e mandarlo in porta. Ecco perché tra i profili studiati c'è anche quello dell'attaccante del Tottenham, per il quale però è pronto l'assalto del Manchester United: secondo la stampa inglese i Red Devils sarebbero pronti a spendere 250 milioni di euro per un pacchetto nel quale rientrerebbero Kane, Koulibaly, Maddison e Sancho. Parte di quei 250 milioni potrebbero arrivare dalla cessione di Paul Pogba, sul quale la Juve è sempre vigile.