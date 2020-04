Tra Icardi, il Psg e l'Inter, spunta... la Juve? Sì, anche. I bianconeri lo seguono da tempo e alla riapertura del mercato possono provare l'assalto. Ma sull'argentino ora c'è anche il Milan. Opzione complicata ma non impossibile come riporta il Corriere dello Sport, soprattutto se il giocatore non dovesse essere riscattato dai francesi. C'è una rivoluzione in vista per i rossoneri, che, secondo il quotidiano sportivo, potrebbe portare Luciano Spalletti in panchina. E proprio con lui, all'Inter, Icardi ha avuto la miglior stagione della carriera. Juve ma non solo quindi, su Icardi c'è anche il Milan.