La Juventus è alla ricerca di terzini per rinforzare il reparto nel mercato di gennaio, e nei mesi scorsi c'è stata anche l'idea di fare un tentativo per Achraf Hakimi, esterno sinistro marocchino del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund. Secondo Don Balon, le Merengues avrebbero deciso di riportare in Spagna il terzino.