Faccia a faccia tra Alessandro Florenzi e l'allenatore della Roma Paulo Fonseca. La Juventus cerca un terzino per gennaio e il capitano della Roma è un'idea in casa bianconera. Il giocatore, intanto, ha chiesto garanzie tecniche a Fonseca, altrimenti prenderà in considerazione un trasferimento già alla riapertura del mercato di gennaio. Su Florenzi ci sono anche Sampdoria, Cagliari, Fiorentina e Inter.