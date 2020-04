1









Obiettivi per il presente e per il futuro. Tra i giovani nel mirino della Juventus, c'è il classe 2002 del Porto Fabio Silva, uno dei nuovi gioiellini del calcio portoghese. L'attaccante ha una clausola monstre di 125 milioni di euro che allontana molti club tra i quali Atletico e Real Madrid, ma oltre alla Juve, come riporta Calciomercato.com, anche il Tottenham ha messo nel mirino Fabio Silva per cautelarsi in vista dell'addio di Harry Kane. Da un portoghese a un altro? La Juve ci pensa e valuta il profilo di Silva, il grande ostacolo è rappresentato da quella super clausola.