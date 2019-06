#TBT La magia della Joya contro il Frosinone pic.twitter.com/0vHTEGJWcO — JuventusFC (@juventusfc) 27 giugno 2019

Non sono stati molti i gol di Paulofesteggiati nella scorsa stagione: per la precisione appena 10, di cui soltanto 5 in campionato. Tra questi, però, è da ricordare una perla incredibile, contro il. La Joya riceve un pallone da Cristiano Ronaldo e, dai 25 metri, lo spedisce dritto all'incrocio dei pali. Poi, la consueta Mask, ma anche un accenno all'esultanza di CR7, entusiasta per la prodezza dell'Argentina. E lalo ricorda oggi, così: