Ne scrive Il Corriere della Sera: Mauro Icardi è ormai fuori dai piani dell'Inter, e la Juve aspetta il momento giusto per colpire. La squadra bianconera sta 'pedinando' il centravanti da oltre un anno: in principio ci fu la proposta di scambio con Higuain, quindi la rottura di Maurito con la squadra di cui è stato a lungo anche capitano. La valutazione del centravanti si è praticamente dimezzata: con una offerta tra i 50 e i 60 milioni, Marotta e Auslio sono pronti a chiudere un'uscita in direzione Torino che avrebbe del clamoroso. Chiaro: la Juve resta l'ultima spiaggia per i nerazzurri, che finora hanno incassato una prima offerta del Napoli (rifiutata dal calciatore) e un avvicinamento dell'Arsenal.