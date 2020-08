La Juve passa contro il Lione se... Dopo l'1-0 dell'andata in favore del Lione, i bianconeri per passare hanno bisogno della vittoria ma non solo. Il successo può non bastare, anzi, la Juve si qualifica ai quarti e alla Final Eight di Lisbona con due risultati.



La Juventus si qualifica ai quarti di Champions League se:



- vince con due o più gol di scarto

- Vince 1-0 e poi batte il Lione ai supplementari, con due gol di scarto, o ai rigori.



Qualsiasi altro risultato vincente con un solo gol di scarto, oltre a sconfitta o pareggio, eliminerebbe la Juventus.