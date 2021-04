Al termine della riunione di Lega in programma nella giornata di oggi, la Juventus ha preso una posizione chiara rispetto alla sua partecipazione alla Superlega e al campionato italiano. La proposta era quella di far fuori i bianconeri, oltre a Milan e Inter, dalla Serie A, ma tutti e tre i club oggi anno fatto sapere di voler continuare a partecipare anche il campionato. Ora la palla passa in mano alla Lega e a breve è attesa una controriposta, sono giorni caldissimi che possono cambiare il mondo del calcio.