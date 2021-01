Partire o non partire? Giocare o non giocare? La Juve ha le idee chiare. Il club bianconero, nonostante le due positività, ribadisce la propria volontà, che non sembra essere cambiata di una virgola rispetto al recente passato, a quel 4 ottobre che ha fatto tanto scalpore, quando la Juve si è presentata allo Stadium per giocare contro il Napoli, ma il club azzurro non è mai arrivato a Torino causa intervento dell'Asl. Da lì molte polemiche, alle quali la Juve si è sottratta ribadendo solo l'importanza dell'applicazione del protocollo per un corretto svolgimento del campionato, e diverse battaglie legali. E ora? Ora la Juve aspetta il terzo giro di tamponi, ma ha un suo punto di vista chiaro: è intenzionata a partire, attenendosi al protocollo, ma dovrà comunque attendere il via libera dell’autorità sanitaria competente.