Non solo Paul Pogba e il rinnovo di Moise Kean: nei dialoghi tra la Juventus e Mino Raiola in questo periodo è finito anche il nome di Luca Pellegrini. Il terzino classe ’99, di proprietà della Roma e reduce da una stagione in prestito al Cagliari, è da anni un pallino di Fabio Paratici, che ha sondato il terreno con l’agente. I giallorossi intendono valorizzare il giocatore, la possibile cessione di Kolarov si inserisce proprio in questo piano, ma la Juve rimane attenta e lo corteggia da vicino. In attesa di uno spiraglio, la Juve non perde di vista Luca Pellegrini.