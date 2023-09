Dopo il crollo contro il Sassuolo, è arrivato il commento di Giancarlo Padovan su calciomercato.com: "La Juventus, suicidatasi a Reggio Emilia di fronte al Sassuolo, è ondivaga come il suo allenatore, apparso quasi sollevato dalla sconfitta. Anzichè puntare tutto sullo scudetto - come dovrebbe -, Allegri si è limitato a constatare che l’obiettivo finale è arrivare nei primi quattro, un traguardo che, seppure a fatica, raggiunse anche Pirlo. Ma se è così, perché la Juve paga Allegri sette milioni di euro all’anno? Per arrivare quarti, basta uno che costi un terzo."