Paul Pogba returns to Manchester United training as reports linking him with a move to Juventus continue pic.twitter.com/P4POVcDw6V — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 21, 2020

è da poco tornato ad allenarsi con i suoi compagni al Trafford Training Centre di Carrington. Il Manchester United ha da poco ripreso gli allenamenti di squadra, e l’ex bianconero è ricomparso sulla scena in una maniera ‘poco’ appariscente, sfrecciando a bordo della sua Ferrari 812 Superfast gialla



Un ingresso nel centro sportivo roboante, come il suo possibile, ma difficile, ritorno alla Juventus. Se ne parla da tempo e Paratici lavora a questa favolosa pista, anche se strapparlo nuovamente al Manchester United non sarà affatto semplice. la prima volta fu a parametro zero, nel 2012, stavolta ci sono diversi fattori che complicano l'affare, come l'ingaggio, l'opzione di rinnovo con i Red Devils, l'alto costo del cartellino (100 milioni). Insomma, un sentiero ad ostacoli che la Juve proverà a superare. Nel frattempo, ecco un video che riassume il suo ritorno al Manchester United.