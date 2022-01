Brusco stop in campionato per il Villarreal, avversario della Juve agli ottavi di finale di Champions League. Reduce da un filotto di quattro vittorie consecutive e un pareggio, la squadra di Emery è incappata in una sconfitta inattesa in trasferta contro l'Elche, al 15° posto in Liga, commettendo dunque un passo falso nella rincorsa a un piazzamento in Europa. 1 a 0 il risultato finale, firmato al 78' da un gol dell'ex attaccante del Torino Lucas Boye. Manca poco più di un mese alla partita di andata contro i bianconeri, che intanto osservano attenti...