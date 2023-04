Con la stagione in corso che si avvia ormai alla conclusione, è inevitabile iniziare a pensare a quella che verrà ed è proprio su questo che i dirigenti della Continassa stanno lavorando da diverso tempo, ma prima bisognerà capire cosa emergerà dalle varie sedi giudiziarie nelle prossime settimane. Nel frattempo, si continuano a studiare i profili che potrebbero dare un contributo notevole alla rosa di Massimiliano Allegri e uno dei nomi che in queste ore sta prendendo quota è quello di. Il fatasista franco-algerino fece parlare di se già tre anni fa, quando ad appena 16 anni si presentava con due reti e due assist alla sua seconda gara da titolare con la maglia del Lione, a farne le spese fu il Nantes.- Quello fu il momento della consacrazione per Cherki, che da li in avanti ha attirato su di se le attenzioni delle big di mezza Europa, che ora studiano le mosse per potersi aggiudcare le prestazioni del classe 2003. Ma grande interesse potrebbe manifestarlo anche il ct dellaRoberto, dato che, è vero che Cherki nasce nei sobborghi di Lione, ma, trasferendosi poi con i propri figli in Francia.- Va poi sottolineato il 'legame' che c'è tra la sua famiglia e la Juventus, con il papà Fabrice che vedeva in Michelil suo idolo indiscusso. Ma c'erano anche altri calciatori che hanno segnato l'infanzia di suo padre, comeo Alessandrogiusto per citarne alcuni.- Dunque, le premesse ci sono tutte ma come anticipato in apertura, la concorrenza è agguerrita e potrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Il calciatore andrà in scadenza a giugno, ma il Lione potrà esercitare l. In casa Juve attendono ulteriori sviluppi, ben consapevoli che la linea verde sarà una delle strade più percorribili nel prossimo mercato.