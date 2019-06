Italia-Bosnia, un match a tinte bianconere: e non solo per l'Allianz Stadium, che farà da teatro alla sfida valida per le qualificazioni all'Europeo del 2020. Entrambe le Nazionali hanno infatti preparato la partita nelle strutture della Juventus. Mentre Pjanic e compagni si allenavano sui campi di Vinovo, l'Italia ha utilizzato il Training Center della Continassa. Un centro sportivo che Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Bernardeschi e Kean conoscono bene. E' tutto pronto per Italia-Bosnia: allo Stadium va in scena una partita ricca di "juventinità".