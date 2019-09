Mario Mandzukic non è partito per Firenze, dove la Juve questo pomeriggio affronterà la Fiorentina. Escluso, così come lo era stato dalla lista Champions. Fuori dai piani della società, così come dalle idee del tecnico. In pochi mesi, da perno con Allegri, a esubero di lusso. Tutto vero, così come allenamenti a ritmi bassi che non sono piaciuti a Sarri, che confronta la voglia e la determinazione di Higuain a quella del croato e trae le sue conclusioni. Sempre più lontano dalla Juve, tanto che per la prima volta il giocatore sta realmente prendendo in considerazione l’idea di fare le valigie e salutare tutti.



DUE IPOTESI - Non è semplice però. L’attaccante è orgoglioso, si sente ancora un campione, fatica ad accettare soluzioni di ripiego, seppur economicamente favorevoli. Oggi, per come si sono messe le cose, non è follia credere che covi qualche rimpianto per non essere tornato al Bayern Monaco, o per la mancata conclusione della trattative con Manchester United, Barcellona e PSG. Mario ha rifiutato più volte la Cina, e non ha mai realmente aperto all’ipotesi Qatar ma, secondo calciomercato.com, la pista qatariota può divenire una possibilità concreta, assumere contorni forti. Non è l’unica: nelle ultime ore ha assunto vigore un’altra strada, che porta Mandzukic verso gli Stati Uniti, dove il mercato è chiuso dal 7 agosto ma c’è la possibilità di concludere in anticipo operazioni in vista della prossima finestra, anche per permettere un migliore ambientamento. Mario riflette, guarderà ancora una volta i suoi compagni da fuori, senza poter essere in campo: Sarri e la Juve gli hanno lanciato un altro messaggio, che sia quello giusto?