Proprio al rientro dalle sfide con le rispettive nazionali ci sarà il derby d'Italia. C'è chi avrà un po' di scorie da smaltire a causa dell'eliminazione dal prossimo mondiale e chi invece arriverà rinvigorito. Si tratta proprio di Alvaro Morata che è stato protagonista con la Spagna. Contro l'Albania è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio mentre contro l'Islanda ha segnato una doppietta, che mancava da tre anni con le Furie Rosse.



CERTEZZA - Lo stesso Massimiliano Allegri ha dichiarato che ora Morata è tornato a giocare nella sua posizione naturale e può rendere al meglio, in questa seconda parte di stagione grazie all'arrivo di Dusan Vlahovic. Seppur il futuro sia ancora incerto il cuore di Alvaro è bianconero, lui stesso ha recentemente dichiarato di voler restare ma che non dipenderà soltanto da lui. Se non resterà sarà comunque il primo tifoso della sua Vecchia Signora. In vista dell'Inter però Max Allegri potrà contare su un Alvaro Morata in forma e rinvigorito, che, potrà rivelarsi la chiave della partita.