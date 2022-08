Sembrava che tutte le strade portassero alla cessione di Moise. L'attaccante azzurro dal momento del suo ritorno a Torino non ha mai convinto né Massimilianoe neanche i tifosi. Moise però era tornato allala scorsa estate con un prestito biennale dall', ancora detentore del cartellino dell'ex Paris Saint Germain. Nella giornata di oggi Tuttosport ha fatto il punto su quello che sarà il futuro dell'attaccante azzurro.Nella prossima stagione Moise Kean va verso laalla Juventus. Nonostante possa trovare poco spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Per cederlo si dovrebbero versare 28 milioni di euro nelle casse dell'Everton e poi cederlo almeno alla stessa cifra per non rischiare di andare in perdita. Al momento l'ipotesi che qualche club possa offrire tale cifra sembra remota. Nonostante l'interesse delle scorse settimane diche però non si spingono a tali cifre.