L'appetito vien mangiando. E ora alla Continassa si pensa sempre di più a potersi sedere al tavolo scudetto fino al termine della stagione. Non si dice, ma si pensa. Lavorando per fare in modo che una rosa incompleta e falcidiata dagli imprevisti, possa essere sistemata già a gennaio così da consentire a Max Allegri di provarci davvero. Si cerca un centrocampista di sicuro affidamento e personalità, già pronto per diventare il terzo titolare al fianco di Adrien Rabiot e Manuel Locatelli: non si faranno follie subito, la possibilità di arrivare a giocatori in prestito potrebbe fare la differenza, la coppia Giuntoli-Manna continua a lavorare su profili di primo piano. Poi c'è un esterno nel mirino, magari dalle spiccate doti offensive che possa consentire almeno a partite in corso di cambiare assetto tattico e allarga il gioco. Ma non si pensa solo a gennaio, non si lavora solo per l'evoluzione della corsa Champions in corsa scudetto. Si lavora anche o soprattutto in ottica futura, con tanti tantissimi under 21 tenuti sotto stretta osservazione: gli investimenti grossi sono previsti soprattutto in questa categoria di giocatori, da giugno in poi. Alla ricerca del nome giusto, intanto, ce ne sono cinque maggiormente sotto la lente di ingrandimento della Juve.Scopri chi in gallery