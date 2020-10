7









Non c'è solo il countdown Ronaldo. La Juve tutta aspetta con grande attesa i prossimi tamponi. Il portoghese vuole ritrovare la sua negatività al coronavirus per poter scendere in campo contro il Barcellona nel big match contro Messi, mentre il gruppo squadra vuole uscire dalla quarantena. Oggi, infatti, scade l'isolamento della rosa bianconera, che è nella “bolla” del JHotel dallo scorso 14 ottobre, dopo la positività di McKennie.



Il texano, che è risultato positivo un giorno dopo rispetto a CR7, terminerà domani il periodo di quarantena, ma anche per lui deve arrivare un tampone negativo a certificarne la guarigione. Come riporta la Gazzetta, oggi tutta la Juventus sarà sottoposta a tampone al decimo giorno di isolamento fiduciario dopo la positività, e se non ci saranno altri casi positivi, i giocatori potranno uscire dalla bolla. Da mercoledì, tutto il gruppo squadra vive al J Hotel, da dove si sposta solo di qualche centinaio di metri per andare all’allenamento alla Continassa. Oggi potrà "liberarsi", lo sperano i giocatori e non solo.