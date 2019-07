Secondo quanto riporta Sportitalia, la Juve ha provato un nuovo affondo per Nicolò Zaniolo provando a mettere di nuovo sul piatto il cartellino di Gonzalo Higuain. La risposta della Roma, però, è stata un no secco. I giallorossi, infatti, vogliono acquistare l'argentino in un'operazione slegata rispetto a quella per il centrocampista che verrà rilanciato da Fonseca nel ruolo di trequartista. A questo punto Zaniolo potrebbe davvero restare in giallorosso con i capitolini che avrebbero anche respinto un assalto del Milan per il loro gioiellino.