La Juve continua a cercare pretendenti per Daniele Rugani, che resta elemento in uscita. Nella prossima stagione, infatti, oltre Bonucci e De Ligt rientreranno a pieno registro anche Merih Demiral e capitan Giorgio Chiellini. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la Juve starebbe continuando a proporre Rugani alla Roma: prezzo del cartellino 15 milioni di euro, ma la cifra potrebbe scendere con l’inserimento nell’affare di una contropartita, come potrebbe essere il giovane Riccardi, che la Juve segue da tempo.