Sandro Tonali sarà uno dei protagonisti del prossimo mercato caratterizzato soprattutto da scambi. Classe 2000, impatto pazzesco al primo anno in Serie A con la maglia del Brescia. Per lui c'è la fila, Juve compresa. Secondo Tuttosport i bianconeri stanno valutando alcune contropartite da inserire nell'offerta da presentare al club di Cellino: l'idea è quella di inserire Hans Nicolussi Caviglia, che fino allo stop del campionato ha fatto bene in Serie B in prestito al Perugia, e Idrissa Touré, protagonista in Serie C con l'Under 23.