"La Juve non sa come liberarsi di Ronaldo". A lanciare la bomba è Guillem Balague, biografo di Messi e Guardiola che ai microfoni di BBC 5 Live ha parlato del futuro dell'attaccante portoghese: "E' stato offerto ovunque, anche al Barcellona! Jorge Mendes ha avuto mandato di trovargli una squadra per rinunciare al suo ingaggio, ma non so chi gli pagherà uno stipendio del genere". 31 milioni netti a stagioni, 54,2 lordi. Il portoghese ha un costo annuo di 83,1 milioni e a bilancio pesa 57 milioni.