di Il Gobbo

“Le rivali saranno sicuramente la Juventus, l’Inter, la stessa Roma con il nuovo allenatore. Sarà un campionato più competitivo. Se lo augurano tutti, tranne a Torino". E' il messaggio, anzi la frecciata diretta e forte, che arriva da Napoli proprio a Torino. La bocca che la pronuncia è quella di Ancelotti, che a una settimana di distanza dal primo big match e ancor prima del fischio d'inizio della stagione ha già deciso di infuocare l'ambiente azzurro. Il bersaglio? Sempre lo stesso. E non solo, perché nella stessa conferenza sono arrivati anche i messaggi di speranza: "Squadra più forte dell'anno scorso? Sì, sono convinto. Qualitativamente siamo più forti, poi la squadra è da assemblare e mettere insieme. E' un mercato finora ben fatto. Poi il campo giudicherà. Per me la squadra ha le qualità per lottare per vincere. E' una responsabilità che mi prendo. Vogliamo e dobbiamo lottare per vincere il campionato”. Ma sembra tanto un copione già visto: qualche attacco, tante parole, addirittura i proclami e poi... Ad Ancelotti posso dire solo una cosa: per fortuna vi state svegliando, per fortuna ci sarà più competizione. Qui, dopo 8 anni di vittorie, ci stiamo annoiando...